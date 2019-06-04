شكرا لقرائتكم خبر عن إيران توافق على تسليم لبنان أحد مواطنيها المعتقل منذ أربع سنوات والان مع التفاصيل

قال وزارة الخارجية اللبنانية، الثلاثاء، السلطات الإيرانية وافقت على تسليمها اللبناني نزار زكا المحكوم بالسجن في إيران منذ العام 2015 بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة.

وذكر الخارجية في بيانها، إنها تبلغت رسميًا من سفير إيران في بيروت بتجاوب السلطات الإيرانية المعنية مع طلب رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون (…) بخصوص العفو بمناسبة عيد الفطر عن اللبناني نزار زكا، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية .

واعتقل نزار زكا (51 عامًا)، المقيم في الولايات المتحدة، في أيلول/سبتمبر العام 2015 خلال زيارة لإيران وحكم عليه في تموز/يوليو 2016 بالسجن 10 سنوات بتهمة ”التجسس“ لصالح واشنطن.

وقالت طهران حينذاك إن زكا تربطه ”علاقات كثيرة عميقة مع الأوساط العسكرية والاستخباراتية الأمريكية“.

Advertisements

وخلال الانتخابات النيابية اللبنانية في العام 2018، قدمت عائلة زكا طلب ترشيح له في محاولة للإضاءة على قضيته، إلا أن اللجنة الانتخابية رفضت الترشيح.

وأوكلت وزارة الخارجية مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم مهمة التوجه إلى طهران لتسلم زكا.

وفي أيلول/سبتمبر العام 2017، أكد القضاء الإيراني في الاستئناف عقوبة السجن عشرة أعوام بحق زكا، فضلًا عن مواطن أمريكي ومواطنين إيرانيين يحملان الجنسية الأمريكية بتهمة ”التعاون“ مع الولايات المتحدة.

ولا علاقات دبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة منذ 1980 وتدهورت العلاقات بين البلدين بعد تسلم الرئيس دونالد ترامب الرئاسة، ثم إعلانه الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في العام 2018.