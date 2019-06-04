شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: نحن أمام مرحلة إقليمية حساسة هي حصيلة تراكم السياسات الإيرانية والان مع التفاصيل

أكدت صحيفة "البيان" أن الدين الإسلامي الحنيف، يدعو إلى الوسطية ونبذ التطرف والإرهاب، لذلك ترى دولة الإمارات، أن انتشار الفكر المتطرف والإرهاب في العالم، يتطلب منا مواجهة هذا الفكر، بتجفيف منابعه، وتعزيز الأدوات القانونية الوطنية والدولية لمواجهته، والحد من إضراره بالعالم الإسلامي، وتدمير مكتسباته وإرثه الحضاري، والعمل على تحقيق التنمية التي ترضي طموحات الشعوب الإسلامية.