التحالف يخلي أحد أفراد سفينة إيرانية "مشبوهة" لمستشفى بجازان

قال المتحدث باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي: "إن التحالف نفذ عملية إخلاء طبي لأحد أفراد طاقم سفينة إيرانية شمال غرب ميناء الحديدة، نتيجة لتدهور حالته الصحية".

وأضاف العقيد الركن تركي المالكي أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة تلقى بلاغاً من مركز البحث والإنقاذ السعودي بالهيئة العامة للطيران المدني، والمتضمن استقبالهم نداء استغاثة لإخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية (سافيز) التي تقع شمال غرب ميناء الحديدة نتيجة تعرضه لإصابة بالغة وتدهور حالته الصحية على متن السفينة.

وأوضح العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بالاستجابة الفورية لنداء الاستغاثة، وقامت بتنفيذ عملية الإخلاء الطبي الجوي بواسطة إحدى طائرات الإخلاء الطبي العمودية التابعة لقيادة القوات المشتركة للمصاب من على ظهر السفينة في عرض البحر إلى المستشفى العسكري بجازان.

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وأظهر العقيد المالكي أن عملية الإخلاء بدأت بتوجيه إحدى سفن التحالف البحرية القريبة من موقع السفينة الإيرانية، وتقديم المساعدة الطبية الأولية اللازمة للمصاب، ولكن تبين إصابته البالغة وسوء حالته الصحية، وبعد استكمال الترتيبات تم الإخلاء ونقل المصاب إلى المستشفى العسكري بجازان.

وأضاف العقيد المالكي أن السعودية تلقت طلبًا رسميًّا من السفير الإيراني ببعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف عبر البعثة الدائمة للسعودية لدى الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية بجنيف لطلب المساعدة التي كانت انطلقت فور تلقي بلاغ الاستغاثة.

وأكد العقيد المالكي أن الإجراء يأتي بتوجيه من القيادة الرشيدة، وانطلاقًا من الدور الإنساني للمملكة كعادتها في مثل هذه الحالات، وتعاملت قيادة القوات المشتركة للتحالف مع الموقف بحسب ما يمليه علينا ديننا الإسلامي الحنيف والقيم الإنسانية وكذلك الأعراف الدولية، رغم ما تمثله هذه السفينة المشبوهة من تهديد بجنوب البحر الأحمر، وما تقوم به من أعمال عدائية ضد قوات التحالف وضد مصالح الشعب اليمني، وتهديدها المستمر لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر.

وأوضح المتحدث باسم التحالف، أن السفينة الإيرانية "سافيز" ترسو في البحر الأحمر منذ عامين ولها نشاط مشبوهة في تهديد الملاحة العالمية، ويتمثل في إعطاء معلومات للمليشيا الحوثية حول السفن التجارية بمضيق باب المندب، ورغم أنها مسجلة سفينة تجارية لكنها تحوي أنظمة اتصالات ومراقبة واستخبارات عسكرية.

