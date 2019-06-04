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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري

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الان تتابع خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 39 دقيقة - 9:52 م, 4 يونيو 2019 م

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً اليوم من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قدّم خلاله التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك.

وبادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة السعيدة ، سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات .

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