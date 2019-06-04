بطريرك صربيا ويازجي زارا دير السيدة بلمانا في ريف بانياس

زار بطريرك صربيا ايريناوس وبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، دير السيدة بلمانا في قرية بلمانا بريف مدينة بانياس حيث اقيم قداس الهي وصلوات من أجل السلام.
وبيّن ايريناوس "أننا حصلنا على بركة كبيرة بزيارة هذا المكان المقدس. ونشكر الرب أننا نزور ونمشى على أرض مشى عليها بولس الرسول... أرض ولد فيها الكثير من القديسين والرسل لكل العالم".
بدوره، لفت مطران اللاذقية وتوابعها اثناثيوس فهد، الى ان "دير السيدة في بلمانا هو مركز مهم وستبقى فيه شمعة الايمان مضيئة فى حياة المؤمنين"، مؤكدا أن "المسيحيين متجذرون بأرضهم، وسوريا تعيش حالة فريدة من العيش المشترك واللحمة الوطنية، قل نظيرها".
وقدم اثناثيوس فهد للبطريرك ايريناوس ايقونة القديس سابا، مؤسس الكنيسة. كما قدمت رئيسة الدير مجموعة من الأعمال اليدوية من شغل الراهبات.
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