التحالف العربي: إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية "سافيز" لمستشفى جازان

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في ​اليمن​" (​التحالف العربي​) العقيد الركن تركي المالكي، أنّ "مركز تنسيق البحث والإنقاذ في جدة (JMRCC)، تلقّى بلاغًا من مركز البحث والإنقاذ السعودي بالهيئة العامة للطيران المدني (GACA)، والمتضمّن استقبالهم نداء استغاثة لإخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية (سافيز- Savis) الّتي تقع شمال غرب ميناء ​الحديدة​، نتيجة تعرّضه لإصابة بالغة وتدهور حالته الصحية على متن السفينة".

وأوضح في بيان، أنّ "قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بالاستجابة الفورية لنداء الاستغاثة فور تلقّي البلاغ، وقامت بتنفيذ عمليّة الإخلاء الطبّي الجوي، بواسطة إحدى طائرات الإخلاء الطبي العمودية التابعة لقيادة القوات المشتركة للتحالف، للمُصاب من على ظهر السفينة في عرض البحر إلى المستشفى العسكري في ​جازان​".

وبيّن المالكي أنّ "عملية الإخلاء قد بدأت بتوجيه إحدى سفن التحالف البحرية القريبة من موقع السفينة الإيرانية "سافيز"، وتقديم المساعدة الطبية الأولية اللازمة للمُصاب من قبل الفريق الطبي من التحالف، حيث تبين إصابته البالغة وسوء حالته الصحية. وبعد استكمال الترتيبات اللازمة كافّة، تمّ إخلاء ونقل المصاب (إيراني الجنسية) إلى المستشفى العسكري بجازان".