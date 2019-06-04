النشرة: إضاءة أعلى نقطة بمخيم البرج الشمالي بصور شهداء الجيش الذين سقطوا أمس

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، ان ​مخيم البرج الشمالي​ في منطقة صور، تضامن مع ​شهداء الجيش اللبناني​، بإضاءة أعلى نقطة في مخيم البرج الشمالي بصور شهداء الجيش اللبناني و​قوى الامن الداخلي​ في رسالة "ان ​الإرهاب​ لا دين له".

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