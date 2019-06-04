الدفاع المدني: ثمانية جرحى في حادث سير على أوتوستراد طبرجا- كسروان

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أن "عناصر من الدفاع المدني نقلوا خمسة جرحى إلى "مركز كسروان الطبي" في غزير، وجريح سادس إلى "مستشفى سيدة لبنان" في جونية، أُصيبوا جرّاء تعرّضهم لحادث سير وقع على أوتوستراد طبرجا- كسروان".
وبيّنت أنّ "العناصر قد توجّهوا لتنفيذ المهمّة على متن دراجة الإسعاف (Moto ambulance)، للتمكّن من تقديم الإسعافات الاولية اللازمة، تلافيًا لزحمة السير الّتي تعيق وصول سيارة الإسعاف في الوقت المناسب". وأوضحت أنّ "الحادث أدّى أيضًا إلى سقوط جريحين آخرين تمّ نقلهم بواسطة جهات أخرى إلى المستشفى".
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