البزري يشجب الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له القوى الأمنية والجيش في طرابلس

شجب رئيس ​بلدية صيدا​ السابق ​عبد الرحمن البزري​ "الإعتداء الإرهابي الذي تعرضت له ​القوى الأمنية​ و​الجيش​ في ​طرابلس​"، معتبراً أن "مثل هذه الأحداث تصب في خانة زعزعة الاستقرار الأمني وتزيد من التعقيدات وصعوبة الوضع على المواطنين".

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