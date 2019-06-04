يعقوبيان: الهجوم الإرهابي بطرابلس جرس إنذار للتوقف عن سياسة شد العصب العلنية

عزّت النائبة بولا يعقوبيان، بشهداء الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي الّذين سقطوا يوم أمس في طرابلس، قائلةً: "ألف رحمة لشهداء الوطن الذين سقطوا في طرابلس على يد الإرهاب الأعمى. أفكّر في أمهاتهم وعائلاتهم الّتي لا تندمل جراحهم بسبب إجرام المتاجرين بالدين والدم".
وشدّدت في تصريح، على أنّ "على الجميع أن يعي أنّ استخدام لغة الشحن الطائفي في يوميّاتنا السياسيّة لا ينتج إلّا جيلًا متطرّفًا وكراهيّةً وحقدًا متبادلًا، يسهل معه استقطاب شباب يائس ضعيف العقل والإيمان. التطرف الديني هو الطاعون الأسود الّذي يضرب بشدّة منطقتنا ويجعل وطننا موبوءًا، ليس فقط بيئيًّا لا بل فكريًّا أيضًا".
وركّزت يعقوبيان، على أنّ "الهجوم الإرهابي في طرابلس هو جرس إنذار للجميع للتوقّف عن سياسة شدّ العصب العلنيّة اليوميّة، واستخدام خطاب التفرقة المذهبية". ووجّهت تحية إجلال وتقدير إلى "جيشنا وللقوى الأمنية، فاليوم ليس للكلام في السياسة وزواريبها. إنّه يوم للحزن على الشهداء والتضامن بين الجميع والالتفاف حول القوى الأمنية من أجل حماية البلد".
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