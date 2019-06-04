الحرس الثوري الإيراني: سنمرغ أنف الاستكبار وترامب وآل سعود بالتراب

توعد مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد مرتضى قرباني، بأن "تمرغ بلاده أنف كل من الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، و​آل سعود​ والصهاينة بالتراب في الحرب الاقتصادية".

وفي تصريح لوكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، أوضح قرباني أنه ""علينا ألا نخشى الاستكبار. والشعب الإيراني وجبهة ​المقاومة​ اليوم في ذروة الاقتدار"، معتبراً أن "جبهة المقاومة والحرس الثوري والشعب الإيراني هم اليوم ملائكة الإنقاذ للمظلومين في ​العالم​".

وأشار إلى أن "العدو يشن حربا اقتصادية ضد بلاده"، لافتاً الى أن "الشعب الإيراني اليوم يجب أن يفرض هزيمة نكراء على الأعداء في الحرب الاقتصادية ومن المؤكد أننا سنمرغ أنف الاستكبار وترامب وآل سعود والصهاينة بالتراب في هذا المجال".

واكد أن "الاستكبار العالمي يسعى اليوم للقضاء على ​الإسلام​ و​الثورة الإسلامية​".