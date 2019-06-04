رسمياً…بادو الزاكي وفريق الدفاع الحسني يقدمان اللاعب الجديد بصفوف الفريق

أعلن فريق الدفاع الحسني الجديدي، مساء اليوم الثلاثاء، حسم صفقة الدولي الكونغولني ريكي تيلونغي، قادما من صفوف أس دراغون، ضمن أولى صفقات الميركاتوالصيفي الذي يشرف عليه المدرب بادو الزاكي.

وحسب النادي الدٌكالي، فإن عقد الدولي الكونغولي والمجموعة يمتد إلى 3 سنوات، حيث تم تقديم صاحب الـ 26 سنة إلى وسائل الإعلام خلال الندوة الصحفية التي عقدها المكتب المديري للفريق بقاعة الندوات الصحفية بملعب العبدي بالجديدة.

يشار، إلى أن الوافد الجديدعلى البطولة الوطنية الاحترافية، ريكي تولينغي،قد سجل 55 هدف خلال الثلاث مواسم الأخيرة من بينها 15 هدف خلال الموسم الرياضي الماضي مع فريق دارينغ كلوب موتيما الذي لعب له ممعار إليه من ناديه الأصلي أس دراغون وقاده إلى ضمان مشاركة خارجية في كأس الكونفدرالية الإفريقية.