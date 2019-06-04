عصابات مسلحة تهاجم مهاجرين من جنوب الصحراء.. وحقوقيون يطالبون السلطات بحمايتهم

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الناظور، إن عددا من المهاجرين الأفارقة تعرضوا إلى هجوم من طرف عصابة مسلحة، صباح أمس الاثنين، في مدينة طنجة، ما أسفر عن جرحى في صفوف عدد منهم.

وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الناظور، إلى أن المهاجرين يعدون فريسة سهلة لعصابات مسلحة، “لأنهم لا يستطيعون تقديم شكوى ضدها، إذ نظرا إلى وضعيتهم سيلقى عليهم القبض، ويرحلون، وحتى في حالة تقديم الشكاية، فإنها لا تؤخذ على محمل الجد”.

وطالبت الجمعية ذاتها السلطات بحماية هؤلاء المهاجرين الأفارقة، كما نشرت في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، صورة لمهاجر من جنوب الصحراء، وهو غارق في دمه، للفت الانتباه إلى أن الجرائم، التي تقترفها العصابات المسلحة في حق المهاجرين.