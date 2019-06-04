قناة الرياضية: التأجيل يطال اجتماع “الكاف” الحاسم بعد موقعة الوداد والترجي بالنهائي

أعلنت قناة الرياضية، قبل قليل، رسمياً تأجيل الاجتماع الخاص بالمكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم، والذي يهم تداول الأحداث التي رافقت نهائي عصبة الابطال بين الترجي التونسي والوداد، إلى غد الأربعاء، وتحديداً إلى ما بعد الانتخابات الخاصة بـ “الفيفا”.

وكانت لجنة طوارئ التابعة لـ “الكاف” قد بدأت اجتماعاها، صباح اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلين عن المغرب، ليتم توقيف الاجتماع، على الساعة الثانية عشر بتوقيت غرينيتش، وذلك من أجل فسح المجال أما استقبال الرئيس الفرنسي لأعضاء الكاف، في قصر الإيليزي، والذي سيتم على الساعة الواحدة بتوقيت غرينويتش.

وكان مقررا، أن تعقد اللجنة ذاتها على الساعة السابعة والنصف بالتوقيت الفرنسي (الخامسة والنصف بالتوقيت الغربي)، من أجل استئناف الاجتماع واتخاذ القرار النهائي بخصوص نهائي الوداد والترجي، قبل أن يتم تأجيله مجدداً لـ 24 ساعة.