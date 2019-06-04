قضية بوعشرين.. تأجيل مرة أخرى ودفاع بوعشرين يتعرض إلى مضايقات

قررت محكمة الاستئناف، مساء اليوم، بالدار البيضاء، تأجيل جلسة محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين، مؤسس “اليوم 24″، ويومية “أخبار اليوم”، إلى الثلاثاء المقبل، حيث ستبث في ملتمس الذي تقدم به دفاع الصحفي بوعشرين بخصوص المقرر الأممي، الرامي إلى رفع الاعتقال التعسفي على بوعشرين.

وشهدت هذه الجلسة مناوشات بين دفاع المطالبات بالحق المدني، ودفاع بوعشرين، حيث عمد الطرف الأول على استفزاز دفاع بوعشرين بمقاطعتهم بشكل متكرر ومستفز.

وقال عبد المولى الماروري، عضو دفاع بوعشرين، إنه تعرض إلى تهديد واستفزاز من طرف دفاع المشتكيات.

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وتابع الماروري، حديثه قائلا:” دفاع المطالبات بالحق المدني فقد اتزانه؛ فجل مداخلته هي عبارة عن سب وقذف وإستهداف شخصي؛ فإسم الماروري ذكر مرارا ، سواء عن طريق السب أو الاتهام”.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه يعتبر ذلك استفزازا، مطالبا من هيأة المحكمة حمايته.

وأفاد الماروري:” أنا عارف هاد شي ماشي ديالهم، بل من جهات أخرى”.