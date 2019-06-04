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كعادتها.. قطر تنقض بالليل ما غزلته في النهار، فالدولة التي لا تخفي تبعيتها السياسية لإيران، لم تستطع الثبات على موقف عربي موحد إلا بضع ساعات لتعود إلى نهجها المعروف في خرق صف الوحدة العربية، وتعلن صراحة خيانتها للعرب، وتعمد تحالفها الآثم مع الملالي بدماء شعوب المنطقة البريئة.

قطر واصلت الأحد، سياستها المتناقضة و المتخبطة المخالفة للإجماع العربي، ففي ظل التصعيد الذي يشهده الخليج، مع ارتفاع حدة التوتر بين واشنطن والقوى الرئيسة بالإقليم من جهة، وطهران من جهة أخرى، تبنت قطر موقف متناقض، فبعد مشاركتها في قمة مكة، وصدور البيان الختامي بإجماع الدول المشاركة، تمسكت الدوحة بنهجها في شق الصف، وأصدرت بياناً يكشف عن نواياها الخبيثة.

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كشف وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن فصل جديد من التناقضات القطرية، بادعائه أن بيانَي القمتين، الخليجية والعربية، كانا جاهزين مسبقاً ولم يتم التشاور حولهما.

وقال آل ثاني، في تصريحاته، اليوم الأحد، أن تحفظ الدوحة على بياني القمتين العربية والخليجية، جاء لوجود بعض البنود المتعارضة مع السياسة الخارجية للدوحة.

وزعم نامق أن قمتا مكة تجاهلتا القضايا المهمة في المنطقة كقضية فلسطين والحرب في ليبيا واليمن، وكنا نتمنى أن تضع أسس الحوار لخفض التوتر مع إيران.