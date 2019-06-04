شرطة بابل تعلن اعتقال محكوم مدى الحياة هارب من سجن بادوش

وقالت الشرطة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز تابعة لقيادة شرطة بابل تمكنت في سيطرة الشهداء (الاثار سابقاً) بالاشتراك والتعاون مع الإستخبارات وجهاز الامن الوطني ومفارز أمن الأفراد ، من اعتقال مطلوب وفق المادة (441 ق ع ) محكوم مدى الحياة وهارب من سجن بادوش".



وأضافت أنه "تم تسليم المعتقل من قبل القوة الى جهة الطلب لإتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة بحقه".

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