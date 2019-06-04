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حريقان في نينوى والمحافظة تعلن الاتصال بأربيل ودهوك لتوفير سيارات الاطفاء

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وذكرت المحافظة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "حريقين نشبا في مدينة الموصل، الأول في مفرق ناحية القيارة الفوقاني، والثاني بأتجاه قرية ( كهريز ) جنوب الحضر".

وأضافت أن "الدفاع المدني تمكن من السيطرة على الحريقين"، مشيرة إلى انه "تم الاتصال بمحافظي أربيل ودهوك لتوفير سيارات الاطفاء تحسباً لازدياد النيران".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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