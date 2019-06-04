حريقان في نينوى والمحافظة تعلن الاتصال بأربيل ودهوك لتوفير سيارات الاطفاء

وذكرت المحافظة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "حريقين نشبا في مدينة الموصل، الأول في مفرق ناحية القيارة الفوقاني، والثاني بأتجاه قرية ( كهريز ) جنوب الحضر".

وأضافت أن "الدفاع المدني تمكن من السيطرة على الحريقين"، مشيرة إلى انه "تم الاتصال بمحافظي أربيل ودهوك لتوفير سيارات الاطفاء تحسباً لازدياد النيران".

