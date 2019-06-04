مصر.. جرحى بسبب خلاف حول رؤية الهلال

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن المستشفى المركزي في النوبارية استقبل 3 أشخاص، من إحدى قرى المنطقة، مصابين بجروح رضية في فروة الرأس.
وكشفت الشرطة المحلية، بعد تلقيها إخطارا من المستشفى، حدوث مشاجرة بين طرفين، جراء خلافات على رؤية هلال شوال، وما إذا كان الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك أم الأربعاء.
وأعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء امس الاثنين، أنها استطلعت هلال شوال بعد غروب شمس يوم 29 من شهر رمضان المبارك والموافق لـ3 يونيو، ولم تره، وأعلنت أن عيد الفطر يوافق يوم الأربعاء.
وكشفت الشرطة المحلية، بعد تلقيها إخطارا من المستشفى، حدوث مشاجرة بين طرفين، جراء خلافات على رؤية هلال شوال، وما إذا كان الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك أم الأربعاء.
وأعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء امس الاثنين، أنها استطلعت هلال شوال بعد غروب شمس يوم 29 من شهر رمضان المبارك والموافق لـ3 يونيو، ولم تره، وأعلنت أن عيد الفطر يوافق يوم الأربعاء.
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