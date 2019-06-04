عمليات بغداد: خطة عيد الفطر تمتاز بالمرونة العالية

وقالت القيادة في بيان نشرته وزارة الدفاع واطلعت عليه الخليج 365، إنه "مع حلول عيد الفطر المبارك شرعت القيادة بتنفيذ خطتها الامنية خلال ايام العيد والتي تتسم بالمرونة العالية وعدم قطع الطرق لغرض تسهيل حركة السير في العاصمة بغداد".



وأضافت أن "الخطة تعتمد على تأمين دور العبادة والاسواق التجارية والاماكن التوفيهية، التي تشهد اقبالاً كبيراً، حيث تعد هذه الخطة هي الاولى بعد فتح الشوارع ورفع الكتل الكونكريتية وتقليل السيطرات"، مبينة أنه "سيكون الاعتماد على الجهد الاستخباري بالدرجة الاساس وتعاون المواطنين".

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