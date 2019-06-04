ماذا تفعل اذا سقط هاتفك في الماء؟

وقبل تطبيق أي خطوة، يجب إخراج الهاتف من الماء في أسرع وقت ممكن، لأن بقاءه في الماء لمدة طويلة سيزيد الضرر.

وفي تقرير نشره موقع "أف بي ري" الروسي، يقول الخبراء إنه بمجرد إخراج الهاتف من الماء ستحتاج إلى اتخاذ بعض الخطوات. ومن الضروري أن نفهم أنه إلى جانب تطبيق النصائح المفيدة، هناك بعض الأمور التي يجب تجنب القيام بها.



لا يجب تشغيل الهاتف أو وصله بالشاحن، وتجنب الضغط على أي أزرار. بالإضافة إلى ذلك، لا يجب هز الهاتف، لأن ذلك قد يؤدي إلى تغلل المياه في الأجزاء الداخلية للجهاز. ولا يجب تعريض الهاتف إلى الحرارة أو إلى مروحة هوائية لأن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم الوضع.بمجرد إخراج الهاتف من الماء، يجب إيقافه عن العمل على الفور إذا لم يتوقف من تلقاء نفسه. وينصح بالحفاظ على الهاتف في وضع مستقيم، ثم إزالة شريحة الاتصال (sim)، وبطاقة الذاكرة، والبطارية (في حال كانت قابلة للإزالة).ومن الأفضل أخذ الهاتف إلى شخص متخصص في هذا المجال بعد مسحه بقطعة قماش جافة أو منشفة. وعند هذه الخطوة يجب توخي الحذر وعدم الضغط على الهاتف حتى لا تصل المياه إلى الأجزاء الداخلية منه، وحاول امتصاص أكبر قدر ممكن من الرطوبة.بمجرد إخراج الهاتف من الماء، يجب إيقافه عن العمل فورا إذا لم يتوقف من تلقاء نفسه

وإذا انتشر الماء في الجهاز فينصح الخبراء بوضع الجهاز في الثلاجة لبضع دقائق، لأن درجات الحرارة المنخفضة لن تسمح للرطوبة بالانتشار بشكل أعمق. وعندما تتجمد قطرات المياه يمكن إزالتها. ويقال إن الأرز يساعد على امتصاص الرطوبة، إلا أن العديد من الخبراء أكدوا أن هذه الطريقة غير ناجعة. في المقابل، يعتبر هلام السيليكا من المواد الفعالة للقيام بهذه العملية.

كما يجب ترك الهاتف ليجف لمدة يوم أو يومين، علما بأنك ستشعر بالفضول للتحقق مما إذا كان الجهاز يعمل أم لا، فلا تفعل ذلك. وإذا قمت بوصله بالشاحن ولم يفتح، فذلك يعني أن البطارية قد تلفت. وإذا عاد الهاتف للعمل، فلا تبالغ في استخدامه لأيام عدة، وعليك أيضا التحقق من شاشة اللمس وبقية العناصر الهامة.

أغلفة الهواتف المضادة للماء

إذا كنت ترغب في حماية هاتفك من أضرار المياه في المستقبل، فيمكنك شراء أغلفة الهاتف المضادة للمياه. ولا يعتبر هذا حلا سحريا، وإنما يساعد في التقليل من المخاطر. فإذا أوقعت هاتفك وتركته لبضع ساعات في الماء فلن يحميه الغلاف من الماء.

