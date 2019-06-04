وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "لقد تمت رؤية الهلال بالعين المجردة في مساء اليوم الثلاثاء في مناطق متعددة من العراق والدول المجاورة له، فيكون غداً الاربعاء الاول من شهر شوال المكرم وهو يوم عيد الفطر السعيد".



يذكر ان الوقف السني والمجمع الفقهي اعلنا امس الاثنين، ان اليوم الثلاثاء هو اول ايام عيد الفطر المبارك.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب السيستاني يعلن غداً أول أيام عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.