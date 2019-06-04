روسيا ترحب بقرارات "العسكري" السوداني

رحبت روسيا بقرار المجلس العسكري السوداني تشكيل حكومة انتقالية، وتنظيم انتخابات عامة بعد 9 أشهر، داعية الأطراف السودانية لإبداء أقصى درجات المسؤولية وحل النزاع سلميا.

وأصدرت الخارجية الروسية، الثلاثاء، بيانا جاء فيه: أن موسكو تعارض الضغوط الخارجية، والتدخل في شؤون السودان، وتعتبره أمرا غير مقبول".

وأضافت:" نتابع بدقة تطورات الأحداث في السودان ونوجه من جديد دعوة إلى كل القوى السودانية لإبداء أقصى درجات المسؤولية وحل النزاعات السياسية الداخلية في البلاد بوسائل سلمية وديمقراطية على أساس حوار وطني واسع".

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وأضافت الوزارة:" في هذا السياق نرحب بتصريح رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، حول تشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة السلطة في البلاد خلال الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات عامة في السودان خلال 9 أشهر، وننطلق من أن هذه الخطوات تهيئ الظروف الضرورية لإرساء الاستقرار في البلاد".

وكان الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، قال إن القوى السياسية التي تحاور المجلس تتحمل المسؤولية في إطالة أمد التفاوض بمحاولة إقصاء القوى السياسية والعسكرية والانفراد بحكم البلاد.



وأضاف في وقت سابق الثلاثاء:" نعلم أنه ليس هناك أغلى من الأرواح، ولكن الوطن أيضا غالٍ"، مطالبا الجميع بإعلاء قيمة الوطن والتسامح وبث الطمأنة، كما وعد بالتحقيق في الأحداث التي جرت مؤخرا.

كما أعلن البرهان، أنه ستتم الدعوة لانتخابات عامة في فترة لا تتجاوز 9 أشهر بإشراف إقليمي ودولي، مشددا على أن السبيل الوحيد لحكم السودان هو صندوق الانتخابات.

وأضاف البرهان أن المجلس الانتقالي قرر إيقاف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وأعلن رئيس المجلس العسكري محاسبة كل رموز النظام السابق على ما اقترفوه من فساد.