الرئيس الأوكراني يطلب مساعدة الإتحاد الأوروبي لإنهاء الحرب في بلاده

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر يستقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بروكسل في الرابع من حزيران/يونيو 2019

طلب الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء من الإتحاد الأوروبي تكثيف الضغوط على موسكو لإنهاء الحرب في بلاده.

وفي أول زيارة يقوم بها الى الخارج بعد تسلمه مهامه، زار الرئيس الشاب (41 عاما) والممثل السابق بروكسل مقر المؤسسات الأوروبية والحلف الأطلسي.

والتقى زيلينسكي رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، وتصافح الرجلان أمام الصحافيين قبل بدء اجتماعهما.

وانتقل الرئيس الأوكراني بعدها الى مقر الحلف الأطلسي.

وقال الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ في أعقاب اللقاء مع الرئيس الأوكراني، إن الحلف "يدعم بشكل كامل سيادة ووحدة الأراضي الأوكرانية. إن الحلفاء لا يعترفون ولن يعترفوا بضم روسيا غير الشرعي للقرم، كما ندين الأعمال العدائية لروسيا في منطقة البحر الأسود".

وركز زيلينسكي خلال زيارته هذه على معاناة الأطفال في بلاده بسبب الحرب القائمة بين القوات الأوكرانية والإنفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد، ما أدى الى مقتل 13 ألف شخص منذ عام 2014.

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وكتب في صفحته على فيسبوك "لا أتوقف عن التفكير بمئات الأطفال الذين قتلوا برصاص أشخاص بالغين في شرق أوكرانيا".

وتابع "بمناسبة اليوم العالمي للأطفال ضحايا الحروب، استغل المناسبة لاستذكر هذه الأرقام الفظيعة مع اصدقائنا الأوروبيين، ولكي أدعو روسيا الى أنهاء الحرب حقنا للدماء وخاصة دماء الأطفال".

وقال الرئيس الأوكراني أيضا في فيسبوك "إن النداءات تبقى غير كافية. لذا، فإن لقاءاتي مع القادة الأوروبيين ستبدأ بسؤال : كيف سنمارس الضغوط على المعتدي؟ كيف سنجبره على السعي للسلام؟ أنا واثق من قدرتنا على التوصل معا الى حل. قد لا يحصل ذلك اليوم، لكننا سننجح بالتأكيد. علينا أن نجد الحل باسم الأطفال ضحايا هذه الحرب".

وتفيد الأمم المتحدة أن 147 طفلا قتلوا في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا منذ بدء الحرب كما أصيب 363 آخرون، في حين أجبر نحو 200 ألف طفل على النزوح من منازلهم.