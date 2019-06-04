الان تتابع روسيا: التدخل الخارجي في السودان غير مقبول ومحفوف بتفاقم المواجهة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 57 دقيقة - 8:36 م, 4 يونيو 2019 م التعليقات: 0 قالت وزارة الخارجية الروسية إن التدخل الخارجي في السودان غير مقبول ومحفوف بتفاقم المواجهة.

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