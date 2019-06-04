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الان تتابع مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع كسوة العيد للأيتام في عدة محافظات يمنية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروع كسوة العيد في محافظة الجوف اليمنية.
وعبر وكيل محافظة الجوف يحيى عليان، عن شكره وتقديره لمركز الملك سلمان للإغاثة على هذه اللفتة الكريمة التي جاءت بوقتها وأسهمت بإدخال الفرحة ورسم البسمة على وجوه الكثير من الأسر الفقيرة والمتضررة بالمحافظة في ظل استمرار حالة النزوح والمعاناة التي يتعرض لها الكثير من اليمنيين.
وثمن “عليان” جهود المملكة ومواقفها الإنسانية النبيلة مع الشعب اليمني في جميع المجالات.
كما سلم المركز، كسوة العيد لـ420 يتيمًا ويتيمة من أيتام محافظات مأرب, وصنعاء, والبيضاء, والجوف, والساحل الغربي، ذلك ضمن برنامج “لست وحدك” لحماية أسر الأيتام في اليمن.
وواصل المركز أمس توزيع كسوة العيد “كساء فرحتكم فرحتنا” بمديريات الغيضة وقشن وسيحوت في محافظة المهرة باليمن، حيث جرى توزيع 628 كسوة عيد و628 لعبة هدية على الأيتام والنازحين والفقراء وذوي الإعاقة. ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني.
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