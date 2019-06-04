اخبار العالم

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع كسوة العيد للأيتام في عدة محافظات يمنية

0 نشر
محمد المسلمي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

الان تتابع مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع كسوة العيد للأيتام في عدة محافظات يمنية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروع كسوة العيد في محافظة الجوف اليمنية.

وعبر وكيل محافظة الجوف يحيى عليان، عن شكره وتقديره لمركز الملك سلمان للإغاثة على هذه اللفتة الكريمة التي جاءت بوقتها وأسهمت بإدخال الفرحة ورسم البسمة على وجوه الكثير من الأسر الفقيرة والمتضررة بالمحافظة في ظل استمرار حالة النزوح والمعاناة التي يتعرض لها الكثير من اليمنيين.

Advertisements

وثمن “عليان” جهود المملكة ومواقفها الإنسانية النبيلة مع الشعب اليمني في جميع المجالات.

كما سلم المركز، كسوة العيد لـ420 يتيمًا ويتيمة من أيتام محافظات مأرب, وصنعاء, والبيضاء, والجوف, والساحل الغربي، ذلك ضمن برنامج “لست وحدك” لحماية أسر الأيتام في اليمن.

وواصل المركز أمس توزيع كسوة العيد “كساء فرحتكم فرحتنا” بمديريات الغيضة وقشن وسيحوت في محافظة المهرة باليمن، حيث جرى توزيع 628 كسوة عيد و628 لعبة هدية على الأيتام والنازحين والفقراء وذوي الإعاقة. ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع كسوة العيد للأيتام في عدة محافظات يمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا