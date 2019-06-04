الان تتابع خامنئي يهدد: طهران لن تتخلى عن برنامجها الصاروخي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
واصل المرشد الإيراني أية الله علي خامنئي، تهديداته بعدم التخلي عن البرنامج الصاروخي لإيران في تحد واضح وصريح أمام العالم.
وقال خامنئي، اليوم الثلاثاء، إن طهران لن تنخدع بعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التفاوض معها ولن تتخلى عن برنامجها الصاروخي.
وهدد في كلمة بثها التلفزيون الرسمي في مراسم إحياء ذكرى مرور 30 عاما على وفاة آية الله روح الله الخميني مؤسس الجمهورية الإيرانية قائلًا: “أمريكا لن تتمكن من حرمان طهران من قدراتها الصاروخية”.
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