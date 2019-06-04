ترامب يوجه من لندن رسائل لإيران

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، رسائل إلى إيران التي تفرض بلاده عليها عقوبات إقتصادية بسبب دعمها للميليشيات الإرهابية في المنطقة .

وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي، إن الولايات المتحدة وبريطانيا عازمتان على منع إيران من تطوير أسلحة نووية، ووقف تمويلها للإرهاب.

وأوضح أن انتشار الأسلحة النووية أكبر تهديد نواجهه اليوم .. مشيرا إلى أن بلاده عازمة مع بريطانية على منع النظام الإيراني من حيازة أسلحة نووية ووقف تمويله للإرهاب.

وفي المقابل، قالت ماي إن لندن تتفق مع واشنطن بشأن تحقيق الأهداف المتعلقة بالملف الإيراني.

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وأوضحت ماي أن بريطانيا لا تريد أن يستمر التصعيد بين واشنطن وطهران.

وتصاعد التوتر بين بين الولايات المتحدة وإيران منذ مطلع مايو الجاري، بعدما سارعت الولايات المتحدة إلى إرسال حاملة الطائرات "أبراهم لينكولن" ومجموعة قاذفات استراتيجية من طراز "بي 52"، كما أعلنت اعتزامها على إرسال 1500 جندي إلى المنطقة.

وفي مايو 2018، سحب الرئيس الأميركي بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى الست العالمية مع إيران، وأعاد فرض عقوبات صارمة ضدها بسبب برنامجها الصاروخي والنووي، ودورها في زعزعة الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.