الرئيس اللبناني يطلب تشديد التدابير الأمنية عقب هجوم طرابلس

وأكد ترؤس عون اجتماعًا أمنيًا في قصر بعبدا شرق العاصمة بيروت، اتخاذ إجراءات أمنية استثنائية في البلاد، لمواكبة فترة الأعياد وفصل الصيف.

وبحث الإجتماع الهجوم المسلح الذي وقع عشية عيد الفطر في مدينة طرابلس شمالي لبنان، وأسفر عن مقتل 4 عناصر من قوات الأمن بينهم ضابط، في اشتباكات مع مسلح بطرابلس، وجرح 4 آخرون، بينهم حارس أمن بشركة خاصة، فيما فجر المسلح نفسه بعد محاصرته بأحد المباني.

واطّلع الرئيس اللبناني على تفاصيل الاعتداء في ضوء المعلومات المتوافرة، والتحقيقات الأولية الجارية، والتي أظهرت أن له خلفيات ثأرية من الجيش والقوى الأمنية.

وشدد على أن مواجهة الإرهاب مهمة متواصلة للقوى والأجهزة الأمنية والعسكرية، وتتطلب اليقظة والجهوزية الدائمة، مركزًا على أهمية التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين مختلف هذه الأجهزة.

ودعا إلى تكثيف المتابعة الأمنية للمشتبه فيهم، والمبادرة عند الضرورة إلى تنفيذ عمليات استباقية.