كيدانيان: لبنان أقل بلد يتعرض لعمليات إرهابية كالتي نراها في أوروبا

أكد وزير ​السياحة​ ​أفيديس كيدانيان​ أن "طبيعة عملي السهر على صحة وراحة المسافر". وفي حديث تلفزيوني له تعليقا على اعتداء ​طرابلس​ أمس، أشار كيدانيان الى ان "​لبنان​ أقل بلد يتعرض لهذا النوع من العمليات الإرهابية التي نراها باستمرار في ​اوروبا​ وبوتيرة أسرع للأسف".

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