مصادر LBC: غير مسموح لأي وزير إقامة أي شرخ بين المؤسسات الأمنية

أكد مصادر قناة "LBC" أن "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ معني بكل الوزارات وهو معني بكل المؤسسات"، مشيرةً الى أنه "غير مسموح لأي وزير إقامة أي شرخ بين المؤسسات الأمنية".

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