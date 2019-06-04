قيادة قوى الأمن وبلدة حوش تل صفية شيعتا العريف الشهيد يوسف فرج

شيّعت قيادة قوى الأمن الداخلي وبلدة حوش تل صفية، العريف الشهيد يوسف علي فرج، الّذي استشهد في العملية الإرهابية في طرابلس ليل أمس، في موكب مهيب وحاشد.
تقدّم الموكب، النائبان حسين الحاج حسن وعلي المقداد، ممثّل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، قائد منطقة البقاع العقيد ربيع مجاعص، وقادة أجهزة قوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية في بعلبك.
وبعدما قلّده مجاعص الأوسمة، ووري الشهيد في ثرى جبانة بلدته.
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