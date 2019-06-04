قيادة قوى الأمن وبلدة حوش تل صفية شيعتا العريف الشهيد يوسف فرج

شيّعت قيادة ​قوى الأمن الداخلي​ وبلدة حوش تل صفية، العريف الشهيد يوسف علي فرج، الّذي استشهد في العملية الإرهابية في ​طرابلس​ ليل أمس، في موكب مهيب وحاشد.

تقدّم الموكب، النائبان ​حسين الحاج حسن​ و​علي المقداد​، ممثّل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ​عماد عثمان​، قائد ​منطقة البقاع​ العقيد ربيع مجاعص، وقادة أجهزة قوى الأمن الداخلي و​الأجهزة الأمنية​ في ​بعلبك​.

وبعدما قلّده مجاعص الأوسمة، ووري الشهيد في ثرى جبانة بلدته.