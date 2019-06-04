رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة علي فياض ان جو جلسة المال والموازنة أمس شهد حسا نقديا عاليا لدى النواب، مشيرا في حديث لتفزيوني الى ان الجميع يقدر أنه تم تخفيض العجز ولكنهم أيضا يعلمون أن الموازنة غير كافية.
واضاف: "نشعر جميعا ان العمل الجدي سيكون بموازنة العام المقبل"، مشيرا الى ان نواب حزب الله سيدافعون عن حقوق الفقراء وهذا يعكس رؤية اقتصادية ومالية لديهم.
كانت هذه تفاصيل خبر فياض: سندافع عن حقوق الفقراء وهذا يعكس رؤية اقتصادية ومالية لدينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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