فياض: سندافع عن حقوق الفقراء وهذا يعكس رؤية اقتصادية ومالية لدينا

رأى عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ ​علي فياض​ ان جو جلسة المال و​الموازنة​ أمس شهد حسا نقديا عاليا لدى النواب، مشيرا في حديث لتفزيوني الى ان الجميع يقدر أنه تم تخفيض ​العجز​ ولكنهم أيضا يعلمون أن الموازنة غير كافية.

واضاف: "نشعر جميعا ان العمل الجدي سيكون بموازنة العام المقبل"، مشيرا الى ان نواب ​حزب الله​ سيدافعون عن حقوق الفقراء وهذا يعكس رؤية اقتصادية ومالية لديهم.