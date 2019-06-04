حزب الله: المجموعات التي تنتمي للفكر الوهابي لا تراعي حرمة للدين ولا للأخلاق

استنكر ​حزب الله​ بشدة الإعتداء الإرهابي الذي استهدف ​القوى الأمنية​ في ​طرابلس​ عشية ​عيد الفطر​ السعيد، مشيرا في بيان الى أن ما حصل يؤكد أن هذه المجموعات الإرهابية التي تنتمي إلى الفكر الوهابي التكفيري والإلغائي لا تراعي حرمة للدين ولا للأخلاق ولا للقيم، ولا هم لها سوى القتل وسفك الدماء.

وشدد حزب الله على ضرورة تكاتف اللبنانيين وتوحدهم في مواجهة هذه الآفة الخطرة، ويشيد بتصدي القوى الأمنية لهذا الاعتداء الإرهابي وتقديمها في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقراره ثلة من الجنود الأوفياء، متقدما من ​قيادة الجيش اللبناني​ وقيادة ​قوى الأمن الداخلي​ وذوي الشهداء بأحر التعازي والمواساة، ويسأل الله الصبر لذويهم وعلو الدرجات.