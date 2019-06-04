المجلس الشيعي الأعلى ومكتب السيستاني ومكتب خامنئي يعلنون يوم غد أول أيام عيد الفطر

أعلن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ومكتب المرجع الشيعي العراقي السيد ​علي السيستاني​ ومكتب الوكيل الشرعي العام للإمام الخامنئي في لبنان أن "يوم غد الأربعاء هو أول أيام ​عيد الفطر​ السعيد".

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