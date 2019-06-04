عشرات آلاف النساء يتظاهرن ضد العنف الذكوري في الأرجنتين

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بوينوس ايرس: تظاهر عشرات آلاف الأشخاص الاثنين في بوينوس أيريس تحت شعار "نحب أنفسنا حرات وعلى قيد الحياة" احتجاجا على الجرائم الذكورية الطابع ومن أجل تشريع الإجهاض.

وتنظم هذه التظاهرة سنويا في الثالث من حزيران/يونيو منذ العام 2015، جمعيات نسائية والأوساط المثلية للتنديد بالعنف الذكوري.

ولا يزال هذا العنف رغم تحسن الوعي بهذه الظاهرة وارتفاع عدد الشكاوى المقدمة، آفة في الأرجنتين البالغ عدد سكانها 44 مليون نسمة. فقد سجلت 278 جريمة قتل راحت ضحيتها نساء معنفات في العام 2018 بحسب أرقام المحكمة العليا.

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وروت فانيسا شوفالييه (34 عاما) ومارتا الياس (44 عاما) اللتان وضعتا شعرا مستعارا أنهما تعرفان حيث تسكنان "نساء معنفات ومهددات". وقالتا بأسف "يتم الاتصال بالشرطة فيقال لك إن الأمر ليس خطرا" وغالبا ما يأتي التدخل متأخرا.

ورفعت الكثير من النساء في التظاهرات وشاحا باللونين الليلكي والأخضر اللذين يرمزان إلى التجمعات النسائية وتلك المطالبة بتشريع الإجهاض.

وينقسم الأرجنتينيون حول قضية الإجهاض في بلد للكنيسة الكاثوليكية فيه نفوذ واسع. وفي العام 2018 أقر النواب الأرجنتينيون نصا يشرع الإجهاض إلا أن مجلس الشيوخ رفضه.