هذا ما عرضت الملكة أمام ترمب

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نصر المجالي: عرضت ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية أمام ضيفها الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا خلال استقبالها لهما، بعض الوثائق التاريخية التي تحمل مضامين العلاقات التاريخية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ومن بين ما عرضته الملكة من تلك الوثائق، إحدى النسخ الأولى من إعلان الاستقلال - الموقع في 4 يوليو 1776 - والذي أعلنت فيه المستعمرات الأميركية الثلاثة عشر استقلالها عن التاج البريطاني وذلك في عهد الملك جورج الثالث الجد الأعلى للملكة.

وكانت النسخة التي عرضت هي واحدة من 200 مطبوعة في عام 1781 تم انجازها على يد الناشر والصحفي فرانسيس بيلي (1744 - 1817) لذي حقق انجاز اول طابعة اعتبرت ثورة في عالم النشر.

من هو بيلي؟

وكان بيلي بدأ نشر مجلة (لانكستر التقويم) في لانكستر، بولاية بنسلفانيا عام 1771 ونشر مجلة الولايات المتحدة في عام 1778، وفي عام 1781 ، أصبح رئيس تحرير مجلة (فريمان). بالإضافة إلى طباعة طبعات من مقالات الاتحاد الكونفدرالي وتوماس باين ، فقد عمل كطابعة للكونغرس وكومنولث بنسلفانيا.

وكان بيلي أول ناشر أميركي لكتابات إيمانويل سويدنبورغ في العام 1787.

كما عرضت الملكة للرئيس الأميركي والسيدة الأولى ميلانيا ترمب قطعا أثرية أميركية أخرى، وكذلك صور ملعب الغولف الخاص بالعائلة الملكية في إشارة إلى حب الرئيس للعبة.

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وعرضت الملكة صور والدها الملك جورج السادس وعمه دوق وندسور (الملك السابق إدوارد الثامن) وهو يلعب الغولف في مدينة سانت أندروز في اسكوتلندا في عشرينيات القرن العشرين. وكانت لعبة الغولف نشأت في القرن الخامس عشر.

رسائل

واطلع الرئيس الأميركي على وثيقة لرسائل متبدلة بين الملك جورج الثالث والرئيس جورج واشنطن (أول رئيس للولايات المتحدة)، وكذلك وثيقة لتاريخ كاتسبي Catesby الطبيعي الذي تضمن تأريخًا لشمال كارولينا الجنوبية وفلوريدا وجزر البهاما.

وعرضت أيضا الهدية التي كان قدمها الرئيس ترمب إلى الملكة العام الماضي في قلعة وندسور بينما عرضت على طاولة مقابلة صوة للزيارة الملكية عام 1939 التي دعا فيها الرئيس فرانكلين روزفلت والد الملكة إلى واشنطن.

كما عرضت صورا لنشاطات الملكة وزياراتها للولايات المتحدة وخصوصا زيارتها في عهد الرئيس روزفلت والسيدة الأولى إليانور روزفلت في مسقط رأس الرئيس في نيويورك ، وكذلك صورا لها في مبنى الكابيتول الأميري.