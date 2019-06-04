صور.. مدير أمن المنوفية يتفقد الكمائن قبل العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور أبو سالم:

تفقد اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، اليوم الثلاثاء، عددًا من الكمائن والخدمات الامنية المختلفة بمراكز المحافظة للاطمئنان على سير الأوضاع والتزام القوات والضباط بالتعليمات التي أرسلتها المديرية.

وتابع مدير أمن المنوفية الخدمات في قسم شرطة سرس الليان وسجن سرس الليان المركزي وتشكيل قوات الأمن، وشدد على الضباط باليقظة والتعامل بحذر مع أي طارئ والابلاغ عن أي اشتباه.

كانت مديرية أمن المنوفية، رفعت حالة الطوارئ القصوى استعدادا لاحتفالات وصلاة عيد الفطر المبارك صباح الغد، وجرى نشر عدد من البوابات الالكترونية والضباط والشرطة النسائية على المدن الرئيسية تحسبا لأي طارئ.