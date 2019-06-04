روسيا تنفي سحب مستشاريها العسكريين من فنزويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو (د ب أ)

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن تصريح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن سحب روسيا "عناصرها" من فنزويلا "معلومة زائفة"، مشددا على أن موسكو لم تبلغ أحدا أي شيء بهذا الشأن.

وقال لافروف، في حديث لشبكة "إر بي كيه" الروسية، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول ما إذا كان تصريح ترامب يمثل خبرا زائفا: "هذا أمر واضح بالنسبة لي".

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وشدد لافروف على أن روسيا لم تخف أبدا أن خبراءها دربوا فرقا فنزويلية على استخدام "الآليات الروسية، التي تم توريدها إلى هناك بصفقات قانونية وقعت منذ سنوات عديدة".

وأضاف وزير الخارجية الروسي: "عددهم 95 خبيرا سافروا مؤخرا إلى فنزويلا ونفذوا مهام متفق عليها وضرورية في إطار التزاماتنا وفقا لهذه الصفقات. أما المعلومات، التي تحدثت عن إبلاغنا الأمريكيين بسحب الخبراء، فلا يمكنني حتى تصور مصدرها. لكن هذا الأمر يثير أسئلة لدي حول مدى مهنية المستشارين، الذين يضعون التقارير على طاولة الرئيس الأمريكي".

يشار إلى أن امريكا تؤيد زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو في صراعه مع الرئيس نيكولاس مادورو.