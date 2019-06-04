ترامب: التقارير عن وجود احتجاجات كبيرة على زيارتي للندن "كاذبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن (د ب أ)

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التقارير التي تحدثت عن وجود مظاهرات كبيرة احتجاجا على زيارته للعاصمة البريطانية لندن بأنها "أخبار كاذبة".

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، قال ترامب في لندن اليوم الثلاثاء إنه شاهد " آلاف الناس المحتفين به" في شوارع لندن.

وأضاف:" وبعد ذلك سمعت أن هناك احتجاجات، وقلت أين هي الاحتجاجات؟ لا أرى احتجاجات، وعندما قدمت اليوم لم أر احتجاجا، فهي صغيرة للغاية، ويؤسفني أن اضطر إلى القول إن الكثير من هذه التقارير هي من قبيل الأخبار الكاذبة".

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وتابع ترامب أنه شاهد بدلا من ذلك أناسا يلوحون بالأعلام الأمريكية والبريطانية " كانت حالة مزاجية قوية وحب، حب كبير".

ووصل ترامب وزوجته ميلانيا أمس الاثنين إلى لندن في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

وتظاهر آلاف الناس اليوم في لندن احتجاجا على زيارة ترامب الذي اعتاد أن يصف التقارير المنتقدة له بأنها " أخبار كاذبة".