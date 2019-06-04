محافظ جنوب سيناء يوزع "عيدية" على عمال النظافة بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء -رضا السيد تفقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء يرافقه اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ الحدائق العامة والميادين وشوارع مدينة شرم الشيخ لمتابعة استعدادات المدينة لاستقبال وافديها لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك. وتابع المحافظ الحالة العامة في الطرق والميادين الرئيسية بمنطقة نبق وشارع السلام والطرق المتفرعة منه، وتفقد أعمال النظافة والدهانات للطرق وأعمال الصيانة لأعمدة الإنارة بالإضافة لعمليات التشجير الجارية به. ووزع المحافظ مبالغ مالية "عيدية" على العمال، مشيدا بدورهم البارز في إظهار مدينة شرم الشيخ بالشكل الذي يليق بمكانتها العالمية، كما أنهم يعملون تحت الشمس الحارقة خلال الصيام بدون كلل ولا ملل.

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