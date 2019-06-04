بعد 3 أيام من اختفائها.. العثور على جثة الطفلة "سندس" في الإسكندرية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

تكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة الطفلة "سندس"، المفقودة منذ 3 أيام، ملقاة داخل منور عقار بمنطقة نجع العرب، غربي المدينة.

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة مينا البصل، بلاغ من السيدة "ن. م. ا"، 33 عام، ربة منزل، مقيمة بالعقار رقم 89 شارع 6، بمنطقة نجع العرب، دائرة القسم، بتاريخ 3 يونيو من العام الجاري، تفيد غياب طفلتها "سندس. ا. م"، البالغة من العمر 6 سنوات، عن المنزل بتاريخ 1 يونيو، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وفي وقت لاحق تبلغ للقسم بالعثور على جثة طفلة في منور العقار 96 بشارع 5، بمنطقة نجع العرب، دائرة القسم.

Advertisements

على إثر البلاغ انتقل مأمور وضباط قسم شرطة مينا البصل وبرفقتهم سيارة الإسعاف إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص وجود جثة الطفلة المبلغ عن تغيبها مسجاه على ظهرها بمنور العقار المشار إليه، ترتدي كامل ملابسها، بمناظرتها تبين إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم.

أمر اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث جنائي، بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي، لضبط مرتكبي الواقعة.

وأخطرت النيابة العامة وأمرت بنقل جثة الطفلة لمشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وذلك بعد تحرير المحضر الإداري في قسم شرطة مينا البصل، وتكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وجاري مباشرة التحقيقات.