محافظ الوادي الجديد: تنفيذ خطط تحسين البيئة ومواجهة الكوارث خلال العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، إن جميع الخطط الخاصة بتحسين البيئة ومواجهة الكوارث سيتم تنفيذها خلال إجازة عيد الفطر، وذلك حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.

وأضاف أن هناك توجيهات لجميع رؤساء المراكز والقرى بمنع المزارعين من التخلص من المخلفات الزراعية داخل الحقول والمزارع وتحرير محاضر للمخالفين ومكافحة حرائق النخيل.

وأشار المحافظ إلى أنه تقرر منع قيام أي مزارع بالاحتفاظ بالمخلفات الزراعية داخل الحقول، واستكمال خطة نقل جميع حظائر الماشية إلى خارج الكتلة السكنية، لافتا إلى أن هذه القرارات سيتم استكمال تنفيذها خلال أيام عيد الفطر بما فيها خطط مكافحة حرائق النخيل.

وأوضح أن المحافظة اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات موسعة لمكافحة حرائق النخيل، والتي انتشرت بصورة كبيرة نتيجة إهمال المزارعين وقيامهم بالتخلص من المخلفات الزراعية داخل حقولهم الأمر الذي ينتج عنه وقوع الكوارث، حيث شهدت محافظة الوادي الجديد في أكتوبر الماضي وقوع كارثة كبرى نتيجة التهام النيران لأكثر من 20 ألف نخلة على مساحة 150 فدانا بقرية الراشدة بمركز الداخلة نتيجة إهمال المزارعين.