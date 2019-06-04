بريطانيا / المحتجون في لندن يطلقون بالون ترامب الرضيع ويضعون تمثالا ضخما له وهو يغرد من مرحاض

وكالات - وضع متظاهرون مناهضون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمثالا ضخما له يصوره يطلق تغريدات على تويتر وهو يجلس على مرحاض ذهبي في وسط لندن اليوم الثلاثاء4 جوان 2019 ، قبل تجمع حاشد من المتوقع أن يجذب الآلاف من الأشخاص.

وسوف يتم تنظيم احتجاج (معا ضد ترامب) في الوقت الذي يجتمع فيه ترامب مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم، بعد أن منحته الملكة إليزابيث الثانية استقبالا ملكيا، بما في ذلك مأدبة رسمية في قصر باكنجهام، أمس الاثنين في مستهل زيارته لبريطانيا التي تستمر ثلاثة أيام.

وقال تحالف "ستوب ترامب" لأنصاره، بعد أن احتج عشرات الآلاف ضد ترامب خلال زيارته لبريطانيا العام الماضي: "يجب علينا الخروج مرة أخرى في كرنفال للمقاومة يظهر أننا نرفض سياسات ترامب المثيرة للانقسام وسياسات التعصب والكراهية والجشع".

وعرض دون ليسيم، وهو ناشط أمريكي مناهض لترامب، تمثاله الروبوتي الذي يبلغ طول خمسة أمتار المصنوع في الصين "Dump Trump" في ميدان ترافالجار، حيث تجمع المتظاهرون منذ الصباح الباكر.

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ويصور عمل ليسيم الرئيس الأمريكي وهو يغرد من المرحاض بينما يردد عبارات ترامبية مثل "أنت أخبار مزيفة" و"أنا عبقري متزن للغاية".

كما أطلق المتظاهرون في الهواء بالونا يصور ترامب في هيئة رضيع برتقالي اللون بطول 6 أمتار قابل للنفخ في ساحة البرلمان صباح اليوم الثلاثاء. وكان البالون قد حاز اهتماما إعلاميا كبيرا خلال زيارة ترامب الأخيرة إلى لندن.

ويعتزم زعيم حزب العمال جيريمي كوربين ومشرعون معارضون آخرون الانضمام إلى الاحتجاج.