الصين تقدم احتجاجا رسميا ضد انتقادات واشنطن بشأن حقوق الإنسان

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، أنها قدمت احتجاجا رسميًا لدى الولايات المتحدة الأمريكية بشأن اتهامات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لبكين بانتهاك حقوق الإنسان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغشوانغ - في تصريح اليوم - "ينبغي على الولايات المتحدة التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين أو انتقاد النظام
وأضاف أن الصين تعارض بشدة هذه الاتهامات والتدخلات، وقدمت احتجاجا رسميا، مشددا على أنه لا أحد يهتم بالصين ورفاهية الشعب الصيني أكثر من الحزب الشيوعي الحاكم، وأن الصين ستواصل تنميتها متبعة نظام الاشتراكية ذات الخصائص الصينية.
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