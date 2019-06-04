البرلمان العراقي يدعو الحكومة إلى ضرب الخلايا الإرهابية في مناطق حزام بغداد

دعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي اليوم الثلاثاء رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إلى ضرب الخلايا الإرهابية في مناطق حزام بغداد. وقال الكعبي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - " إنه سبق وأن أصدرنا بيانا عاجلا عقب تفجيرات محافظة كركوك أكدنا فيه ضرورة اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر ومراجعة الخطط الأمنية والبدء بعمليات استباقية ضد الخلايا النائمة التي تحاول ترتيب صفوفها من جديد لاستهداف المواطنين والقوات الأمنية".

وأضاف أن ما شهدته منطقة الطارمية يوم أمس من استهداف الجيش العراقي ، ومحاولات دخول الانتحاري

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت اليوم مقتل أربعة من القوات الأمنية بهجوم مسلح أثناء إجراء عملية تفتيش بحثا عن إرهابيين فجروا عبوة ناسفة على عجلة تابعة للأجهزة الأمنية في الطارمية، مشيرةً إلى قتل ثلاثة إرهابيين من الذين أطلقوا النار على القوات. اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر ومراجعة الخطط الأمنية والبدء بعمليات استباقية ضد الخلايا النائمة التي تحاول ترتيب صفوفها من جديد لاستهداف المواطنين والقوات الأمنية".وأضاف أن ما شهدته منطقة الطارمية يوم أمس من استهداف الجيش العراقي ، ومحاولات دخول الانتحاريوالهجوم الداعشي في مناطق جرف النصر والقائم وغيرها ، تستدعي مواقف عاجلة وعملية من الجميع واتخاذ كافة الأساليب الكفيلة بردع الإرهاب ومحاسبة المقصرين.وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت اليوم مقتل أربعة من القوات الأمنية بهجوم مسلح أثناء إجراء عملية تفتيش بحثا عن إرهابيين فجروا عبوة ناسفة على عجلة تابعة للأجهزة الأمنية في الطارمية، مشيرةً إلى قتل ثلاثة إرهابيين من الذين أطلقوا النار على القوات.

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