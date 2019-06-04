زلزال بقوة 8ر5 ريختر يضرب تايوان

أعلن مركز شبكات رصد الزلازل الصينية أن زلزالا بقوة 8ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب سواحل تايوان اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي لبكين. الثلاثاء بالتوقيت المحلي لبكين. وذكر المركز - في بيان اليوم- أن مركز الزلزال تم رصده عند عمق 9 كيلومترات في السواحل المواجهة لتايوان، فيما لم ترد على الفور تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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