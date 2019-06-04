ألمانيا: الاستيطان الإسرائيلي في القدس يعرض حلّ الدولتين للخطر

أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن رفضها للخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب، والمتعلقة بمواصلة البناء الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة.
وقالت الخارجية في بيان أصدرته اليوم إن "من الواضح أن الدعوات الأخيرة لإنشاء وحدات سكنية جديدة في المستوطنات المقامة في القدس الشرقية المحتلة، تعارض هدف حل الدولتين المتفاوض عليه".
وأكدت أنها ترفض جميع الخطوات الأحادية التي تعرّض حلّ الدولتين للخطر، بما في ذلك بناء المستوطنات التي تتعارض مع القانون الدولي، وكذلك عمليات الهدم ذات الصلة للمباني الفلسطينية في المناطق المصنفة "ج".
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وأشارت الخارجية الألمانية إلى أن برلين ترفض الاعتراف بالتغييرات أحادية الجانب التي بدأت منذ 4 حزيران 1967، بما في ذلك جميع الخطوات أحادية الجانب في القدس والتي من المفترض أن تخضع للتفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين، وتعلن التزامها بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334.
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