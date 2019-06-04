كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ماي": ترامب اقترح مقاضاة الاتحاد الأوروبي حول بريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقالت ماي في مؤتمر صحفي مشترك مع ترامب، اليوم الثلاثاء، في لندن "الرئيس ترامب اقترح مقاضاة الاتحاد الأوروبي ولكنني لم أفعل ذلك وتوصلنا لاتفاق".

من جانبه قال ترامب: "لو كنت في مكان رئيسة الوزراء لقاضيت الاتحاد الأوروبي لكنها مفاوضة أفضل مني وتستحق الثناء على ما قامت به".

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وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر منذ أيام عن كامل دعمه لحملة بوريس جونسون، لكي يكون رئيس وزراء بريطانيا، خلفا لتيريزا ماي.

وقال في لقاء أجرته معه صحيفة "ذا صن": "أعتقد أن بوريس سيقوم بعمل جيد للغاية. أعتقد أنه سيكون ممتازا".

كما حث ترامب جميع المرشحين للمنصب، بالتعهد بزيادة الإنفاق الدفاعي لبريطانيا.