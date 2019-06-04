كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مليشيا الحوثي تخطط لانقلاب داخلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس ابن عم زعيم الانقلابيين الحوثيين، محمد علي الحوثي، اجتماعاً لما يعرف بـ "المجلس السياسي الأعلى".

ويترأس محمد علي الحوثي، الاجتماع بصفته عضواً في مجلس حكم الانقلاب (المجلس السياسي الأعلى)، رغم وجود أعضاء أسبق منه في المجلس، و وجود وزراء حكومة الانقلاب.

وكشفت مصادر مطلعة، أن اللقاء جاء ليكشف عن عمق الصراع بين أجنحة حكم الميليشيات الانقلابية، حيث يعتقد الحوثي أنه الشخص الأولى بمسك زمام الانقلاب ورئاسته وليس مهدي المشاط الذي يرى فيه الحوثي عدم أحقيته بذلك لجهة عدم انتمائه إلى سلالة زعيم الجماعة، وفقًا لـ ” الشرق الأوسط ” .

وأوضح المراقبين اليمنيين، كما أن مليشيا الحوثي الإرهابية لا تزال تحصل على دعم غير محدود من الأسلحة الإيرانية المهربة، بمعية خبراء يعملون على تطوير قدرات الجماعة وإعادة تجميع ما يصلها من طائرات مسيرة وصواريخ.